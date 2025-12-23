Ranieri, capitano degradato: il colloquio con Vanoli dopo Losanna e il passo indietro
Il Corriere Fiorentino fa il punto sul caso della fascia di capitano. Dopo averne parlato direttamente con l’allenatore, di rientro dalla Svizzera e in avvicinamento alla gara contro l’Udinese, Ranieri ha accettato di buon grado di fare un passo indietro, lui che già aveva digerito la prima fila di Dzeko (con tanto di megafono) nel confronto con i tifosi a Bergamo e il discorso motivazionale di Gosens prima della sfida al Sassuolo.
Tutti aspetti che non hanno fatto altro che spingerlo al centro di parecchie critiche, le stesse piovutegli addosso in precedenza per atteggiamenti non proprio consoni a chi indossa quella fascia. Dopo 55 sfide giocate con la fascia al braccio, la prima ereditata da Biraghi nell’ottobre del 2024 nel 2-1 sul Milan al Franchi, Ranieri ha lasciato la rappresentanza del gruppo a De Gea in una domenica diversa dalle altre.
