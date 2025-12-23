Guida, la Fiorentina con lui non perde fuori casa da quasi 6 anni

Marco Guida è l'arbitro designato per la partita d'apertura della 17 giornata di Serie A tra Parma e Fiorentina. Per il fischietto di Torre Annunziata sarà la 215 direzione di gara della sua carriera nel massimo campionato italiano e la 25 con il club gigliato. Nelle 24 direzioni di Guida in veste di arbitro di campo, la Fiorentina ha collezionato: 9 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte. Queste statistiche non evidenziano a pieno l'andamento positivo della Fiorentina con l'arbitro Guida, che con la squadra ora diretta da Paolo Vanoli, ha da anni uno score positivo, infatti il club viola non perde fuori casa dal 3 marzo 2019, quando fu sconfitta dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini con le reti di Ilicic, Gomez e Gosens.

Il fischietto campano, negli ultimi anni ha uno storico vantaggioso sponda Firenze, tanto che la Fiorentina nelle ultime 4 partite da lui dirette non ha mai perso: Fiorentina-Roma (2-0), Fiorentina-Atalanta (1-1), Fiorentina-Lazio (2-1) e Genoa-Fiorentina (2-2). Per riscontrare l'ultimo risultato negativo della viola si deve tornare alla stagione 2021-22, quando la Fiorentina fu sconfitta per 0-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus. L'esperto arbitro di Torre Annunziata, che nella sua carriera decennale ha avuto anche l'opportunità di arbitrare 2 partite degli Europei 2024, ha, involontariamente, un'ottima influenza nei confronti della Fiorentina, che contro il Parma vuole mantenere il feeling positivo con Guida e proseguire sulla strada intrapresa contro l'Udinese.