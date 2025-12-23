Trevisani: "Parisi come Robben. Gud fa inca****e. Paratici un segnale"
Il giornalista, Riccardo Trevisani, ha parlato di Fiorentina a Cronache di Spogliatoio: "La fascia tolta a Ranieri e la prima vittoria dei viola in campionato è una coincidenza, non una corrispondenza. L'Udinese è rimasta in dieci fin dal settimo minuto, quindi andrei cauto con gli entusiasmi. Non ricordo una prestazione di Parisi così bella: sembrava Robben, ha innescato lui Kean nell'azione che porta all'espulsione di Okoye, è lui a conquistare la punizione dell’1-0 ed è sempre lui a servire l’assist per il 2-0 di Gudmundsson. Di fatto, anche il 4-0 di Kean nasce da una sua giocata.
La prestazione di Gudmundsson, invece, fa davvero inca****e. Paratici? La Fiorentina si assicurerà uno dei migliori dirigenti liberi su piazza, il contratto è lungo e segnala una programmazione condivisa con Commisso. A gennaio mi aspetto cessioni di peso".
