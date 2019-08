RIBERY, Visite lunghe:già oggi possibile seduta

Visite ancora molto lunghe per il nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribery: secondo quanto appreso, l'esterno viola - che è entrato presso la clinica Fanfani attorno alle 13, resterà all'interno degli studi medici almeno fino alle 15:00 abbondanti, per completare tutti gli esami che gli possano garantire l'idoneità sportiva. Il giocatore poi andrà in albergo per riposarsi dalle fatiche della giornata e nel tardo pomeriggio, in solitaria, sosterrà al centro sportivo una seduta di allenamento personalizzata. Da domani poi Ribery lavorerà in gruppo in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli.