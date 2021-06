RIBERY, Quello 'scivolone' social dall'autostrada

Diceva il compianto Vujadin Boskov che "testa di giocatore è buona solo per portare cappello". Non è così, soprattutto se si tratta di Franck Ribery, uno che nella vita ha dimostrato di essere sia un grande campione che un grande uomo. Per questo La Nazione stamani si mostra colpita dalla foto postata su Instagram dall'ex Bayern in autostrada, sulla direttissima fra Firenze e Bologna, in cui il tachimetro digitale della sua Lamborghini segnava 183 chilometri orari. Tanti, troppi, una velocità superiore al limite massimo consentito, specialmente in galleria, dove gli spazi sono più ridotti e la visibilità è affidata alle luci artificiali. Tra l'altro un'immagine scattata proprio dal francese, che era alla guida... Peccato, perché uno come lui - si legge - certi "scivoloni" non se li può permettere.