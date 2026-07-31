La Fiorentina ricorda Franco Baresi: "Leggenda indimenticabile di questo sport"

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Per il calcio italiano e internazionale oggi, venerdì 31 luglio, è un giorno triste. Ci siamo svegliati con la notizia della scomparsa di Franco Baresi, capitano senza tempo del Milan e leader della Nazionale italiana che se n'è andato a 66 anni. Sono subito arrivati i messaggi di cordoglio e vicinanza da parte del mondo dello sport e non solo. Tra questi anche quello della Fiorentina.

Come si legge su X, il club viola "esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero giungano le più sincere condoglianze. Il suo ricordo resterà indelebile nella storia di questo sport".