REP.FI, Frizioni Palladino-Prade e rottura coi senatori

La Fiorentina sta affrontando la prima vera crisi stagionale - più grave rispetto a quella di fine estate -. Lo scrive Repubblica, edizione Firenze, che sottolinea le frizioni tra il tecnico Raffaele Palladino e il Ds Daniele Pradè, emerse anche dai recenti sfoghi di quest'ultimo: dopo aver suggerito il passaggio alla difesa a quattro a inizio anno, Pradè ha parlato recentemente di "Suicidio calcistico" in riferimento alla sconfitta col Napoli, rincarando poi la dose a Monza. Uscite che non sono piaciute a Palladino.

Intanto Commisso, attraverso le parole del Dg Alessandro Ferrari, conferma la fiducia all'ex allenatore del Monza. Ma la magia autunnale sembra comunque svanita. Il gruppo non pare più unito come prima e anche per Palladino, alla prima vera crisi in carriera, si fa dura. Repubblica sottolinea poi ulteriormente le frizioni create in queste ultime settimane: problemi nati per alcune incomprensioni tattiche e legate ai singoli calciatori. Gudmundsson, Pongracic e Colpani, tre acquisti importanti che non stanno rendendo. Questo, unito alla rottura con due senatori come Biraghi e Quarta, ha minato l'equilibrio interno di uno spogliatoio provato da quanto successo a Edoardo Bove.