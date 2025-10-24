Rapid Vienna domato e La Gazzetta dello Sport titola: "In Europa è un'altra Fiorentina"

Il 3-0 al Rapid, con gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson, pesa relativamente, perché i biancoverdi di Vienna sono davvero poca cosa: è utile giusto per restare in testa alla classifica di Conference. Più importante è il modo in cui la Viola è stata squadra, ha lottato e, per una sera, ha dimenticato l’ultimo posto in campionato, si legge su La Gazzetta dello Sport. Pioli ha visto tutto, ma di sicuro è più interessato allo spirito della Fiorentina. A fine partita ha detto di aver visto una squadra che si aiuta, che in campo parla e lotta.

Evidentemente cercava segnali dopo le sconfitte con Roma e Milan. Buon segno che tutto questo sia successo con una squadra da turnover, con Comuzzo e Mari Viti in difesa, Fortini e Parisi sulle fasce, Kean e Gosens a guardare dal divano. Significa mettere pressione ai titolari, alzare il morale del gruppo, allungare la lista delle alternative. Che cosa resta di Vienna? L’impressione netta è che Pioli abbia definito la Fiorentina del prossimo mese.