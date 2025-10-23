FirenzeViola

Rapid-Fiorentina 0-3: segna anche Gudmundsson su assist di Kouadio

di Alessandro Di Nardo

Il 3-0 della Fiorentina lo confezionano due nuovi entrati: entrato pochi minuti prima al posto di Fabiano Parisi, Eddy Kouadio, all'esordio nelle competizioni europee, affonda palla al piede sulla sinistra, entra in area e scarica per Albert Gudmundsson, in una frazione di secondo l'islandese (che poco prima aveva rilevato Dzeko) controlla col destro e tira col mancino pescando l'angolo. Tris viola allo scoccare del 90', decimo gol in quarantadue partite col giglio sul petto per l'ex Genoa, che non segnava dalla prima stagionale, gara d'andata di playoff col Polissya.