Bove e il futuro, l'agente: "Ne parleremo. Ora ringrazio i tifosi viola: sono stati magnifici"

Nel corso della sua intervista con Tuttomercatoweb.com, Diego Tavano, agente tra gli altri di Amir Richardson ed Edoardo Bove, si è espresso così a proposito del centrocampista classe 2002 di proprietà della Roma, reduce dall'esperienza alla Fiorentina, segnata inevitabilmente dall'episodio del problema cardiaco durante la gara con l'Inter del 1° dicembre scorso: "Approfitto di questo spazio per ringraziare nuovamente i tifosi della Fiorentina che sono stati magnifici e gli hanno dato tutto l’affetto del mondo, sono stati decisivi in un periodo difficile. Lo hanno trattato come un figlio. Edoardo si è sentito amato. E ringrazio anche i tifosi della Roma perché il tributo in occasione della partita contro la Fiorentina è stato commovente e rimarrà sempre impresa nella sua mente. Edoardo ha sempre dato tutto se stesso sudando la maglia e non risparmiandosi. Del futuro parleremo a tempo debito".

