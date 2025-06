Entourage Richardson: "La Fiorentina vuole tenerlo ma piace in Europa: attenzione alta"

Ai taccuini di Tuttomercatoweb.com ha preso la parola in queste ore Diego Tavano, noto agente legatosi alla Fiorentina negli ultimi anni attraverso varie operazioni con cui ha portato in viola alcuni suoi assistiti, tra cui Amir Richardson ed Edoardo Bove. Nel corso dell'intervista però, il procuratore ha prima iniziato a parlare di Raffaele Palladino e del suo recente addio dalla panchina viola: “Palladino è un allenatore di alto livello. Non entro nel merito della scelta che ha fatto. La Fiorentina ha tutto per scegliere con il giusto tempo il proprio allenatore perché ha una società molto forte. Ma al di là della Fiorentina vorrei aggiungere una cosa".

Prosegue Tavano: "In questo valzer di allenatori mi sembra strano che un tecnico bravo e preparato come Roberto Mancini non abbia ancora trovato una panchina. Per questo apprezzo ormai più la Moto Gp che il calcio: lì scelte e successi dipendono per il 90% e forse anche di più dalla meritocrazia e la restante parte da varie ed eventuali; nel calcio invece è al contrario".

Ecco invece le dichiarazioni su Richardson: “Ha giocato gli ultimi tre mesi ad altissimi livelli. Penso che la Fiorentina voglia tenerlo. Ma teniamo alta l’attenzione perché è un calciatore che piace a livello internazionale”.