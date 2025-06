Italia, Pioli contattato l'estate scorsa da Gravina. Ora però è Ranieri la prima scelta

vedi letture

Anche il Corriere dello Sport apre inevitabilmente con la questione ct dell'Italia, dopo lo scossone di ieri pomeriggio che ha visto Luciano Spalletti sollevato dall'incarico di selezionatore azzurro. Per il quotidiano rimane aperto il testa a testa tra Claudio Ranieri e Stefano Pioli - contattato già dalla Fiorentina, dunque alla finestra -, con l'ex allenatore della Roma in prima battuta nelle idee della Federazione. Non passerà molto tempo prima dell'annuncio, giusto qualche giorno - precisa il giornale -.

Già l'estate scorsa, dopo l'Europeo fallimentare in Germania, Gabriele Gravina aveva preallertato Pioli per un progetto di rilancio legato anche al vivaio azzurro. Oggi però, nel momento più difficile del calcio italiano, Ranieri appare per tutti la figura più autorevole. Un allenatore di garanzia ma la Figc, è bene chiarirlo, non intende sottrarlo alla Roma. Nelle ultime ore, ci sarebbero stati i primi abboccamenti informali. Si era autopensionato da allenatore ed è tornato alla Roma riuscendo a trascinarla a un passo dalla Champions. Ora studia da direttore tecnico e potrebbe realizzare il sogno di chiudere da ct, ma non entrerebbe a Coverciano se i Friedkin non lo autorizzassero o alzassero un muro forse molto meno alto di quanto sembra. Dal punto di vista regolamentare non esistono divieti di tesseramento federale, perché dal primo luglio Ranieri non sarà più l’allenatore della Roma e la panchina di Trigoria diventerà di Gasperini, da lui stesso convinto. Resta da verificare se lo scenario del doppio incarico è compatibile con la Nazionale nel caso in cui dovesse mantenere il ruolo di consulente della famiglia Friedkin. L’onestà di Sir Claudio è al di sopra di ogni sospetto. Ad ogni modo, la scelta verrà presa prima delle gare di settembre e la Federcalcio intende puntare su Ranieri, senza prelevarlo del tutto dalla Roma.