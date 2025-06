Ranieri verso il debutto in azzurro: con la Moldavia toccherà al capitano viola

Luca Ranieri è pronto a fare stasera il suo debutto con la maglia dell'Italia. Lo scrive stamani La Nazione, che si proietta sul delicatissimo match che la Nazionale giocherà stasera a Reggio Emilia contro la Moldavia, seconda gara di qualificazione al Mondiale dopo la cocente sconfitta in Norvegia. Il 3-5-2 che Spalletti ha provato in vista della gara odierna (ore 20,45) al Mapei sembra disegnato apposta per le caratteristiche tecniche e di conoscenza del sistema per il capitano della Fiorentina. L’assenza anche di Bastoni è un indizio in più che spianerebbe la strada per il debutto assoluto con la nazionale maggiore per il centrale viola. La linea a tre dietro dovrebbe essere, appunto, composta da Coppola al centro, Rugani laterale di destra e Ranieri, appunto, a sinistra.

Avrebbe sognato un debutto diverso Ranieri, considerata la pesantezza del risultato da non fallire, ma anche delle condizioni ambientali che sono difficili. Però il carattere al capitano viola non è mai mancato; così come lo spirito di sacrificio e di resilienza nei passaggi delicati. E quello di stasera è uno di questi. Servirà una prestazione solida, di personalità anche per guadagnarsi la riconferma con il prossimo commissario tecnico. Ma questo è il futuro; adesso c’è solo bisogno di essere centrati sulla Moldavia. Il resto si vedrà.