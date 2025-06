Tutto attorno a Kean. La Fiorentina vuole eliminare la clausola e rinnovare la sua fiducia

L'estate della Fiorentina ruota attorno a Moise Kean. A scriverlo è il Corriere dello Sport, dove si fa il punto della situazione sul bomber della passata stagione, epicentro di ogni scelta da prendere per programmare la prossima. Il numero venti rimane centrale all'interno di tutte le riflessioni del club, quelle che riguardano il nuovo tecnico e quelle sui movimenti in entrata e uscita. Il quotidiano riparte dalla certezza che vede Kean stare bene a Firenze, soddisfatto della piazza e del supporto che ha ritrovato: su questa riconoscenza la Fiorentina vuole costruire anche un sì che vorrebbe dire molto per il futuro. Si tratta di rinnovare la volontà di proseguire insieme, a condizioni diverse: perché se il contratto firmato un anno fa coi viola è ancora lungo (scadenza 2029) alcuni dettagli dovranno essere ritoccati. Lo stipendio, fermo ai 2,2 milioni di euro annuali, bonus esclusi; ma soprattutto quella clausola che spaventa dalle parti del Viola Park.

L'ostacolo alla permanenza dell'ex Juventus a Firenze rimane però il solito: una clausola rescissoria, quella da 52 milioni, che la dirigenza viola vorrebbe provare a cancellare in queste tre settimane, in accordo col ragazzo. Perché il classe 2000 ha tutt'ora come primo obiettivo quello di giocare il Mondiale tra un anno da protagonista (ammesso che l'Italia si qualifichi) e questo sarà un fattore determinante nella scelta del suo futuro. Firenze lo ama, lo coccola e gli dà (e darà) tanto spazio per mettersi in mostra, in altre realtà la situazione potrebbe essere diversa. Per ora nessuna big è uscita davvero allo scoperto, anche se il Manchester United lo monitora da vicino ormai da mesi.