Dagli inviati Fabio Turchi porta la boxe in Santa Croce e vince: le immagini della Leone Boxing Night-Inferno

È andata in scena in questi minuti presso Piazza Santa Croce a Firenze la Leone Boxing Night-Inferno, un evento inedito che ha portato la grande boxe nel cuore pulsante del capoluogo toscano. Tra i protagonisti della serata, Fabio Turchi, atleta del team Opi Since 82, che ha fatto ritorno nella sua città dopo una lunga assenza per affrontare il lettone Milans Volkovs in un match sulle dieci riprese valido per il titolo WBO Global dei pesi Cruiser (i massimi leggeri).

Match vinto con verdetto unanime dei tre giudici proprio da Fabio Turchi che ieri sera era alla festa della Curva Fiesole che stasera era a fare il tifo per lui. Ecco alcune immagini della serata: