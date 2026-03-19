Conference, la Viola aspetta AEK Larnaca o Palace: sono ai supplementari. I finali delle 18:45

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La Fiorentina vince 1-2 a Sosnowiec e accede ai quarti di finale di Conference League. La squadra di Vanoli elimina il Rakow e aspetta ora la sua avversaria, con AEK Larnaca e Crystal Palace che sono attualmente ai tempi supplementari. Tra ciprioti e inglesi, dove uscirà la sfidante dei viola, è infatti finita 1-1 al novantesimo, dopo lo 0-0 dell'andata.

Nelle altre gare invece, il Mainz ha battuto 2-0 ed eliminato il Sigma Olomouc, mentre il Celje si è imposto 2-0 sull'AEK Atene, che passa però in virtù del 4-0 maturato una settimana fa. Dunque, i greci attendono la vincente di Samsunspor-Rayo Vallecano, mentre i tedeschi troveranno una tra Rijeka e Strasburgo.