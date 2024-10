QUESTURA, 23 daspo per i milanisti e 2 per i viola

FirenzeViola.it

Dopo i fatti dell'ultimo Fiorentina-Milan che hanno visto protagonisti i tifosi rossoneri, arrivati a Firenze a bordo di due bus carichi di un “arsenale” di oggetti atti ad offendere, il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato ulteriori 23 DASPO a carico di quest'ultimi. I suddetti tifosi milanisti sono tutti già noti e colpiti da altri analoghi provvedimenti. La durata dei divieti va da 5 anni a 10 anni, a seconda dei casi.

Sono stati emessi DASPO di tre e quattro anni anche per i due ultras della Fiorentina di 16 e 24 anni arrestati - a seguito dei fatti di San Gallo, secondo quanto appreso dalle Autorità Consolari di Zurigo -, lo scorso 24 ottobre a San Gallo dalla polizia cantonale con l’accusa di possesso di materiale pirotecnico in violazione della legislazione Svizzera sulle armi, durante i controlli avvenuti all’ingresso dell’impianto sportivo. I due supporters poi rimessi in libertà sono stati espulsi dal territorio elvetico e accompagnati alla frontiera il giorno seguente, con prosecuzione del processo a loro carico in quel paese. Tutti i provvedimenti emessi, per i quali è sempre ammesso ricorso, sono in corso di notifica. Lo riporta la Questura di Firenze con una nota stampa.