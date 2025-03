Quattro volte grazie alla Juve. Il Corriere dello Sport: "Generosa e preziosa alleata dei viola"

"Fiorentina, quattro volte grazie alla Juve", titola l'editoriale del Corriere dello Sport, a firma di Alberto Polverosi, sulla roboante vittoria per 3-0 dei viola sui bianconeri. "Per la Fiorentina è stata la migliore partita della stagione, paragonabile solo a quella con l’Inter. Il problema è che per la Juve non è stata la peggiore, ma una delle tante iniziate male e finite peggio - si legge -. [...] Altro che nemica storica dei viola, la Juve quest’anno è stata una generosa e preziosa alleata della Fiorentina che deve ringraziare almeno quattro volte i bianconeri. Il primo ringraziamento per i 4 punti strappati in campionato; il secondo per la cessione del vice capocannoniere della Serie A, Moise Kean; il terzo per la cessione di uno dei migliori centrocampisti italiani, Nicolò Fagioli; il quarto per i quasi 40 milioni finiti nelle casse viola per il trasferimento di Gonzalez, un giocatore che storicamente non fa una stagione intera da anni e che quando la partita si infiamma non va mai vicino al fuoco perché ha paura di scottarsi.

[...] La Fiorentina stava ancora cercandosi e grazie alla Juve si è ritrovata nel modo migliore. Giovedì aveva superato il turno di Conference però senza volare, senza entusiasmare, perfino soffrendo nel secondo tempo. Ieri è entrata nel ventre molle della Juventus e in meno di venti minuti l’ha stritolata. Palladino aveva fatto un solo cambio rispetto al giovedì di Coppa, eppure anche sul piano fisico la Fiorentina ha messo sotto la Juve fino ad annientarla".