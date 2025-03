Quattro giorni cruciali. Il CorFio: "Passi falsi possono avere ripercussioni pesanti"

Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, scrive che per la Fiorentina è arrivato il momento decisivo, quello in cui nel poker si spingono tutte le fiches al centro del panno verde: un "all in" che descrive perfettamente anche la situazione dei viola. Per i quali infatti è arrivata l’ora cruciale e quattro giorni nei quali tecnico e squadra si giocano una stagione intera. Tra la gara di ritorno di Conference League contro il Panathinaikos e la sfida alla Juventus non si può più sbagliare e eventuali passi falsi - si legge - potrebbero avere ripercussioni pesanti.

Perché il futuro di Palladino potrà non essere in discussione come filtra dal Viola Park, ma uscire dal torneo agli ottavi di finale o rimediare una sconfitta dalla rivale bianconera rappresenterebbe l’ennesima delusione di un 2025 cominciato male, complicatissima da gestire anche e soprattutto pensando al clima pesante che si respira nella tifoseria.