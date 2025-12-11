Dagli inviati

Quasi 9.000 spettatori per Fiorentina-Dinamo Kiev: ecco il dato sui biglietti

di Andrea Giannattasio

Per la sfida di questa sera tra Fiorentina e Dinamo Kiev, sono stati emessi in tutto 8.750 biglietti, generando un incasso lordo di 145.275 euro. Una risposta abbastanza fredda da parte del pubblico di fede viola, che comunque non ha voluto far mancare il suo calore.