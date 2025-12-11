Dagli inviati
Quasi 9.000 spettatori per Fiorentina-Dinamo Kiev: ecco il dato sui biglietti
FirenzeViola.it
Per la sfida di questa sera tra Fiorentina e Dinamo Kiev, sono stati emessi in tutto 8.750 biglietti, generando un incasso lordo di 145.275 euro. Una risposta abbastanza fredda da parte del pubblico di fede viola, che comunque non ha voluto far mancare il suo calore.
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
