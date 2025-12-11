Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, Gudmundsson riporta avanti i viola al 74'

Oggi alle 20:19Primo Piano
di Redazione FV

Al 74’ la Fiorentina torna in vantaggio grazie al gol di Alberto Gudmundsson: azione di Parisi sulla sinistra che crossa al centro trovando la testa di Kean. Paratissima del portiere della Dinamo di stinco ma sulla respinta il 10 islandese è lestissimo a mettere in gol per il 2-1.