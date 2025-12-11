Fiorentina-Dinamo Kiev 1-1, tris di cambi: la Viola passa al 4-4-2

Fiorentina-Dinamo Kiev 1-1, tris di cambi: la Viola passa al 4-4-2
Oggi alle 20:15Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Tre cambi per la Fiorentina al 67’ di gioco, sul risultato di 1-1 contro la Dinamo Kiev:  Vanoli richiama in panchina Nicolussi Caviglia, Dzeko e Viti e manda in campo Gudmundsson, Kouame e Parisi. La Fiorentina ora gioca col 4-4-2.