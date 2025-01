QUARTA, Manca ok definitivo per il trasferimento al River

Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Non è ancora arrivato l'ok definitivo al trasferimento di Lucas Martinez Quarta al River Plate. La Fiorentina e i Millionarios hanno definito da giorni praticamente tutto, ma non sono arrivate le firme che permetteranno al difensore argentino di tornare nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Dopo il saluto arrivato da tifosi e compagni in questi giorni - non ultimo l'abbraccio nell'allenamento a porte aperte al Franchi il 1° gennaio - il classe '96 aspetta il via libera per prendere l'aereo e tornare in patria, cosa che poteva accadere già ieri e per questo Quarta non si sta allenando più con i compagni che al Viola Park preparano la partita contro il Napoli. Bisognerà aspettare ancora un po' di tempo, anche se si tratta di dettagli e la partenza per l'Argentina potrebbe arrivare da un momento all'altro.