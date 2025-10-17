Quanti minuti a giocatori italiani? La Fiorentina è terza in Serie A: il dato

Da un report pubblicato da TMW sviluppando i numeri del portale Transfermarkt.it, emerge quanto la Fiorentina abbia puntato sugli italiani nella stagione attualmente in corso. La squadra allenata da Stefano Pioli infatti è la terza in Serie A per minuti in campo di giocatori nati nella Penisola, meglio dei viola in questa speciale classifica hanno fatto fin qui solo Cremonese e Cagliari. Sono quasi 3000 i minuti in di giocatori italiani con la maglia viola, 2984 per la precisione, mentre le prime due ne hanno usati per 3783 la Cremonese e 4208 il Cagliari che stacca tutti.

Dietro i viola ci sono la Lazio, il Napoli e l'Attalanta, uniche altre squadre con almeno 2000 minui di giocatori italiani in campo. Particolare la statistica che riguarda il prossimo avversario, il Milan, con soli 846 minuti, e soprattutto quella del Como che fin qui ha visto scendere in campo un giocatore italiano per un solo minuto di gioco. Ecco la classifica completa:

1. Cagliari – 4.208’

2. Cremonese – 3.783’

3. Fiorentina – 2.984’

4. Lazio – 2.481’

5. Napoli – 2.143’

6. Atalanta – 2.013’

7. Inter – 1.959’

8. Pisa – 1.916’

9. Bologna – 1.909’

10. Genoa – 1.887’

11. Juventus – 1.777’

12. Sassuolo – 1.583’

13. Roma – 1.528’

13. Parma – 1.528’

15. Lecce – 1.461’

16. Torino – 835’

17. Milan – 846’

18. Hellas Verona – 680’

19. Udinese – 630’

20. Como – 1’