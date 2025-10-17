Quanti minuti a giocatori italiani? La Fiorentina è terza in Serie A: il dato
Da un report pubblicato da TMW sviluppando i numeri del portale Transfermarkt.it, emerge quanto la Fiorentina abbia puntato sugli italiani nella stagione attualmente in corso. La squadra allenata da Stefano Pioli infatti è la terza in Serie A per minuti in campo di giocatori nati nella Penisola, meglio dei viola in questa speciale classifica hanno fatto fin qui solo Cremonese e Cagliari. Sono quasi 3000 i minuti in di giocatori italiani con la maglia viola, 2984 per la precisione, mentre le prime due ne hanno usati per 3783 la Cremonese e 4208 il Cagliari che stacca tutti.
Dietro i viola ci sono la Lazio, il Napoli e l'Attalanta, uniche altre squadre con almeno 2000 minui di giocatori italiani in campo. Particolare la statistica che riguarda il prossimo avversario, il Milan, con soli 846 minuti, e soprattutto quella del Como che fin qui ha visto scendere in campo un giocatore italiano per un solo minuto di gioco. Ecco la classifica completa:
1. Cagliari – 4.208’
2. Cremonese – 3.783’
3. Fiorentina – 2.984’
4. Lazio – 2.481’
5. Napoli – 2.143’
6. Atalanta – 2.013’
7. Inter – 1.959’
8. Pisa – 1.916’
9. Bologna – 1.909’
10. Genoa – 1.887’
11. Juventus – 1.777’
12. Sassuolo – 1.583’
13. Roma – 1.528’
13. Parma – 1.528’
15. Lecce – 1.461’
16. Torino – 835’
17. Milan – 846’
18. Hellas Verona – 680’
19. Udinese – 630’
20. Como – 1’
