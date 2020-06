PUCCI (ACCVC), Il tifo è stufo: tema stadio centrale

Il presidente dell’ACCVC Filippo Pucci ha parlato della manifestazione in programma venerdì sera da parte dei tifosi viola per sensibilizzare il tema relativo allo stadio, sia quello nuovo che il Franchi. Ecco le sue parole: “La manifestazione di venerdì è libera per tutti i cittadini, tifosi e non. Il tema stadio deve essere centrale, sia che riguardi il rifacimento del Franchi sia che si voglia puntare definitivamente su un nuovo impianto: Firenze ha bisogno di uno stadio, o rifatto o nuovo. La lettera di oggi di Campi? La Fiorentina fa bene ad andare avanti su quella strada, se si aspetta i tempi della politica non si finisce più. I tifosi però sono stufi di sentire questo rimpallarsi di responsabilità su un tema così importante”.