Pruzzo: "La Fiorentina, due settimane fa, una gara così non l'avrebbe mai vinta"

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Genoa, Roma e Fiorentina, ha parlato oggi a RTV38 nel corso del programma “Zona mista” per commentare il momento dei viola dopo il successo di ieri contro la Cremonese. Ecco le sue parole: “I segnali di ieri sono tutti positivi: due settimane fa una gara così la Fiorentina non l’avrebbe vinta ma andrei molto cauto. Il secondo tempo non mi è piaciuto. Se non altro Solomon è entrato bene, ha dato vivacità e nell’uno contro uno ha provato ad essere determinante.

Deve essere recuperato ancora il miglior Kean: la squadra davanti fa troppa fatica ancora. Serve un giocatore che, quando le cose non vanno, riesca ad inventarsi una giocata per risolvere la partita. La fisicità di Kean non basta, ecco perché sarà essenziale recuperarlo al meglio”.