PRUZZO A RFV, Retegui ha qualcosa in più di Kean

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, Roberto Pruzzo ha 'dato i giudizi' a Moise Kean e Mateo Retegui, due che fino a qualche giorno fa erano compagni in azzurro e che domenica si troveranno contro per Atalanta-Fiorentina. Nel complesso, è l'ex Genoa a spuntarla di poco su Kean: "Sul duello con Retegui dico che entrambi sono in un'ottima condizione di forma che penso si equivalga. Nessuno dei due credo sia un vero e proprio bomber, Retegui poi è più un uomo d'area, Kean non so da quanti anni erano che non segnava in Serie A, ha bisogno di più gioco per arrivare a diventare pericoloso sotto porta. Sul tiro dalla distanza posso dire che Retegui è come me, ha un po' il tiro da 0-0, Kean è più potente anche nelle conclusioni.

Parlando del colpo di testa, per me ha qualcosa in più Retegui, mentre l'attaccante della Fiorentina è un po' impreciso. Nessuno dei due poi mi sembra siano due trascinatori, per quanto riguarda la personalità per me si equivalgono ma non escludo un'evoluzione nel futuro, soprattutto per Kean che non ha mai giocato con continuità in carriera. E per finire, sul gioco di squadra, per me per i suoi compagni l'attaccante dell'Atalanta faccia qualcosa di più rispetto a Kean".