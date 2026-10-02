Euro2032 decisivo per il nuovo stadio Franchi: il punto della Nazione

Il percorso che dovrebbe portare al nuovo Franchi continua a presentare diversi nodi da sciogliere. Lo scrive la Nazione, che poi aggiunge: le variazioni intervenute sul progetto, unite ai rallentamenti e alla possibilità che il costo complessivo aumenti, confermano la complessità di un’operazione ancora in evoluzione. In questo quadro si inserisce anche la candidatura di Firenze a Euro 2032, per la quale un eventuale coinvolgimento della Fiorentina nella seconda fase dei lavori potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di garanzia.

Palazzo Vecchio si sta muovendo proprio per valutare nel dettaglio la proposta avanzata dal club viola, affidando allo studio legale Lessona di Firenze un incarico di consulenza specifico. Sul piano logistico, la città presenta diversi aspetti funzionali a un grande evento: una rete di trasporti già sviluppata, le linee tramviarie, collegamenti accessibili anche a piedi e in bicicletta e una serie di strutture utilizzabili per l’organizzazione. Tra queste figurano il Cerreti, il Centro sportivo Davide Astori e alcune zone del Padovani. A completare il quadro c’è poi un’offerta ricettiva ampia, accompagnata dai servizi per turisti e spettatori. Sarà però l’avanzamento del progetto Franchi a stabilire quanto queste condizioni potranno pesare sulla candidatura a Euro 2032.