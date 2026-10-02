FirenzeViola Verso Francia-Italia: Mancini consegna a Fagioli la numero dieci

L'Italia ha un nuovo numero dieci: in occasione della sfida di stasera contro la Francia valevole per la terza giornata della Lega A di Nations League la dieci sarà sulle spalle di Nicolò Fagioli. Un investimento non da poco per il classe 2001 della Fiorentina, che lunedì scorso era partito titolare (ma con la sei, la dieci ce l'aveva Raspadori, infortunato adesso) nel convincente successo degli azzurri in Turchia.

A cinque giorni dal suo ritorno in Nazionale, Roberto Mancini vuole dare a Fagioli ancor più responsabilità e centralità, consegnandoli un numero che simbolicamente vuol dire tantissimo per l'Italia intera. Schierato da mezzala sinistra a fianco di Tonali e Frattesi, Fagioli in Turchia si è distinto per la consueta classe e pulizia tecnica, il Ct lo vede meglio in quel ruolo rispetto a quello di play che ricopre in viola e per questo dovrebbe essere riproposto qui, in una mediana a tre in cui dovrebbe rientrare Barella (a riposo lunedì) e completata poi da Tonali. Ancor di più adesso, con questo numero sulle spalle, Fagioli è chiamato a una prova d'autore a Saint-Denis, contro i campionissimi della Francia.

