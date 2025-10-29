FirenzeViola Probabile formazione: difesa confermata ma Nicolussi riposa. Davanti Gud-Kean

Questa sera, a Milano, Stefano Pioli è pronto a schierare una formazione dal volto deciso: un mix equilibrato tra i protagonisti delle ultime settimane e alcune forze fresche, chiamate a dare nuova energia alla squadra. La scelta è maturata al termine di una rifinitura intensa e combattuta, in cui ogni giocatore ha provato a guadagnarsi un posto in vista del derby contro l’Inter, una sfida che, pur presentandosi proibitiva, vale punti pesanti e orgoglio.

Dubbio in difesa

Rispetto alla formazione vista domenica contro il Bologna, sono attese novità soprattutto in difesa e a centrocampo, con possibili cambi in almeno due ruoli. Davanti a De Gea resta aperto il ballottaggio tra Comuzzo e Marí: se dovesse essere scelto il classe 2005, agirà sul centro-destra, con Pongracic spostato nel cuore della retroguardia, ma la sensazione è che alla fine il terzetto difensivo visto nelle ultime uscite sarà confermato.

Cambi nel mezzo

In mezzo al campo, Pioli sembra intenzionato a concedere un turno di riposo a Nicolussi Caviglia dopo quattro gare consecutive da titolare. La regia passerà a Mandragora, mentre per le due maglie da mezzali il tecnico valuta un assetto più fisico: Ndour, positivo a Vienna ma discontinuo nell’ultima uscita, e Sohm, pronto a tornare dal primo minuto dopo l’infortunio, restano in pole. Davanti, invece, spazio a un attacco più affilato e diretto: Gudmundsson e Kean guideranno ancora il reparto offensivo.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Çhalanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 L. Martinez.

A disposizione: 40 Calligaris, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 11 L. Henrique, 30 C. Augusto, 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 14 Bonny.

Allenatore: Chivu.

FIORENTINA (3-5-1-1): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 7 Sohm, 8 Mandragora, 27 Ndour, 21 Gosens; 10 Gudmundsson; 20 Kean.

A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 15 Comuzzo, 26 Viti, 29 Fortini, 65 Parisi, 60 Kouadio, 24 Richardson, 44 Fagioli, 14 Nicolussi C., 22 Fazzini, 9 Dzeko, 91 Piccoli.

Allenatore: Pioli.

Stadio: Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Tv-Radio: ore 20:45 - Sky Sport, Dazn - Radio FirenzeViola