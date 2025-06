Calciomercato Priorità centrocampo per la squadra di Pioli. Gosens resta, incertezza Gud

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Gudmundsson in bilico

C'è grande incertezza sul futuro di Albert Gudmundsson. La Fiorentina continua a trattare col Genoa ma al momento l'accordo è lontano. I viola non vorrebbero versare i 17 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto ma il Grifone al momento non pare intenzionato a fare sconti. Pioli lo vorrebbe in rosa, ma non è certa la sua permanenza per la prossima stagione.

Primo obiettivo: centrocampo

La priorità del mercato targato Pioli è il centrocampo. Con Danilo Cataldi verso il ritorno alla Lazio, i dirigenti lavorano al completamento del reparto. Un nome che resiste nonostante il cambio di allenatori è Anjorin, che la Fiorentina segue con attenzione da tutta la stagione e che lascerà l'Empoli dopo la retrocessione in B.

Sfida per Dzeko

Per l'attacco continua la sfida a distanza col Bologna per arrivare a Edin Dzeko. La punta, che compirà 40 anni il prossimo marzo, viene considerato come un ottimo profilo per coprire le spalle a Moise Kean. La trattativa per portarlo in viola da parametro zero, prosegue.

Gosens resta in viola

Infine il punto su Robin Gosens. Nonostante l'acclarato interessamento da parte di Gasperini per la sua nuova avventura a Roma, l'esterno tedesco è totalmente convinto di restare alla Fiorentina dove tra l'altro, in futuro potrebbe acquistare valore all'interno dello spogliatoio.