Male i subentrati, la Fiorentina sperpera i vantaggi. CorFio: "Crisi senza riserve"

Il Corriere Fiorentino di stamani, nelle sue pagine dedicate alla Fiorentina fotografa la situazione che si sta vivendo in casa viola con un approfondimento dal titolo emblematico, "Una crisi senza riserve". Il riferimento va ai dati che mettono in evidenza le tante difficoltà registrate finora, e in particolare una delle concause per un avvio di campionato così in salita si può riscontrare nello scarso impatto dei subentranti e nell’altrettanto deficitaria capacità di gestire il risultato. Il quotidiano sottolinea che fin qui Pioli ha effettuato 28 sostituzioni in Serie A, ma senza ricavare praticamente nulla dai 15 giocatori subentrati nel totale dalla panchina: il calciatore con il più alto minutaggio da riserva è fin qui Piccoli (106 minuti), seguito da Fortini con 77 e Fagioli con 73; fanalino di coda Parisi con 13 e Lamptey con 3. La squadra di Pioli nelle seconde frazioni ha raccolto dalla panchina fin qui un solo gol (quello di Mandragora a Cagliari) e si è contraddistinta per un dato poco edificante: da una posizione di vantaggio ha perso addirittura 8 punti, 5 dei quali nei secondi 45 minuti (con Cagliari e Como), a cui aggiungere i 3 persi con la Roma, che però aveva rimontato i viola già nel primo tempo. Nessuno in serie A ha dilapidato così tanti punti come la Fiorentina, in questo avvio di campionato.

La Fiorentina, inoltre, non è solo la peggior squadra del campionato per tiri in porta (14, ex aequo con il Pisa), ma non è mai riuscita neanche a cambiare passo nel corso dei secondi tempi: beffardamente la seconda frazione di gioco migliore, per incidenza offensiva, è stata quella contro il Napoli, con tre tiri in porta (e 13 totali) dopo esser però finita sotto di tre reti nel punteggio. Nei secondi 45 minuti la Fiorentina ha calciato sette volte nello specchio avversario in sei gare, e nelle ultime tre partite contro Como, Pisa e Roma è arrivato un solo tiro in porta nelle tre riprese (a cui aggiungere la traversa di Piccoli e il clamoroso errore di Gosens con la Roma). Come se non bastasse, la squadra di Pioli è l’unica ad aver già subito 2 gol oltre il 90’ (contro il Cagliari e il Como), reti poi dirimenti per l’esito finale.