Dagli inviati Primavera, Rubino sbaglia un rigore poi segna una doppietta: la Fiorentina consolida il primato, Cagliari ko

La Fiorentina Primavera vince 2-0 sul Cagliari e consolida il primato in classifica sulla Roma (che sta per entrare in campo in una gara sulla carta a lei favorevole). Mattatore della partita il capocannoniere viola Tommaso Rubino che nella ripresa prima sbaglia un rigore poi si fa perdonare con una doppietta, decisiva ai fini del risultato.

Dopo un primo tempo finito sullo 0-0 con poche emozioni (se non una parata di Vannucchi al 18' e un tiro di Rubino di poco fuori al 38') nella ripresa la gara si accende. In pochi minuti Rubino sbaglia ua grossa opportunità su rigore calciando alto (67', sul quale il portiere Iliev viene ammonito per poca sportività visto che lo sbeffeggia) e poi riesce comunque a segnare di testa su assist di Balbo dalla sinistra (69'). E l'attaccante viola completa il suo riscatto dopo l'errore dal dischetto e l'opera di riaccreditamento agli occhi di compagni e tifosi segnando anche il secondo gol all'88' su assist di Braschi. Cambi dunque decisivi, visto che i due assistman sono partiti dalla panchina.