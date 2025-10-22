FirenzeViola Primavera, quanta sfortuna: al 45' è sotto 3-1 contro il Legia Varsavia

vedi letture

Primo tempo sfortunato per la Fiorentina Primavera che a Varsavia, contro il Legia, è sotto per 3-1 al termine dei primi 45' dello storico debutto dei baby viola in Youth League. E dire che gli ospiti, dopo appena 40" dall'inizio del match, si erano anche portati in vantaggio con Mazzeo su assist di Puzzoli ma da quel momento il Legia è salito in cattedra e ha fatto valere la propria fisicità: al 7' è infatti arrivato il pari di Mizera con una botta dalla distanza mentre al 10' Pchelka con un tiro dal limite ha ribaltato il punteggio.

Il tris dei polacchi si è così materializzato al 19', con Kovacik che su assist di Mizera da corner ha siglato il 3-1. Per i viola il rammarico di non aver concretizzato due grandi chances da gol nella parte finale di tempo: prima al 25' Atzeni con una botta dalla distanza ha messo a lato mentre al 39' Evangelista ha chiamato ad una super risposta con un diagonale dalla sinistra il portiere del Legia Bienduga.