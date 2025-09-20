Primavera, primo tempo ricco di gol al Viola Park: 2-2 tra Fiorentina e Lecce all'intervallo
Al Viola Park va in scena un primo tempo rocambolesco e ricco di gol tra Fiorentina e Lecce. 2-2 al termine dei primi 45 minuti. Ad andare in vantaggio sono i gigliati che dopo 6 minuti realizzano con Braschi un calcio di rigore conquistato da Mazzeo. Alla mezz'ora però il Lecce trova il pareggio, ancora dagli sviluppi di un tiro dagli undici metri.
A commettere fallo è il bosniaco Kospo e a realizzare la rete del pareggio è Milojevic che prima si fa parare il penalty da Leonardelli e poi trasforma in rete la ribattuta. Nel finale poi prima il Lecce completa la rimonta con Pacia che di testa batte Leonardelli e poi i viola riportano tutto in parità con una punizione di Angiolini che beffa il portiere salentino Penev. Nell'ultima azione della prima frazione infine Kospo prova a farsi perdonare ma il suo colpo di testa finisce sul palo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati