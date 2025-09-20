FirenzeViola Andrea Ardito su Pisa-Fiorentina: "Tutti aspettavamo questo derby. Sarà una giornata indimenticabile"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili del Como, ora direttore tecnico dell'Alta Brianza calcio, Andrea Ardito ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola. Oltre che della sfida di domani al Franchi tra gigliati e lariani, Ardito, da pisano di nascita, ha parlato anche del derby tra Fiorentina e Pisa che domenica 28 settembre (calcio d'inizio all'Arena Garibaldi alle ore 15:00) tornerà in Serie A dopo 34 anni.

Tra una settimana il derby tra Pisa e Fiorentina. Da pisano che sensazioni ha?

"Il calcio in Toscana viene visto con emozione in ogni città, a Firenze si vive per la Fiorentina e a Pisa per il Pisa. In questi 30 anni di carriera ho anche giocato contro il Pisa, però l’ho sempre vissuto con emozione. Tutti aspettavamo il calendario per vedere la data del derby contro la Fiorentina. Sarà una giornata indimenticabile, bella, di colori, di sport, di passione. Rivivere il derby sarà bello per tutti. Spero vada tutto bene".

L'ha convinta il mercato del Pisa? È fiducioso per la salvezza?

"Il Pisa ha fatto gli acquisti giusti, con un giusto mix tra giovani ed giocatori esperienza come Cuadrado, Nzola e Albiol. Il problema è che la serie A è difficile. Fare punti per realtà come il Pisa diventa complicato. Basti pensare che il Pisa giocherà a Napoli e poi avrà il derby con la Fiorentina. Prima aveva giocato con l'Udinese che ha vinto San Siro. Al Pisa manca anche un pizzico di fortuna, le prestazioni non stanno mancando. Il Pisa è trascinato da una città, con l’udinese ha sbagliato due gol abbastanza clamorosi. Sarà dura salvarsi perché il Pisa è una delle squadre meno attrezzate ma venderà cara la pelle. I ragazzi poi porteranno in campo l’empatia che c'è con la gente".