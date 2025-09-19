Il Gallo canta due volte e il Cagliari vince ancora: 2-1 al Lecce
Il Cagliari mette a segno un'altra vittoria e prosegue nel suo buon inizio di campionato. Dopo il pareggio con la Fiorentina all'esordio e la sconfitta contro il Napoli alla seconda, gli uomini di Pisacane portano a casa a Lecce la seconda vittoria consecutiva, stavolta di rimonta. Al Via Del Mare sblocca la sfida dopo 5 minuti Tiago Gabriel che sfrutta al meglio una folata offensiva di Sottil, ex viola che mette a segno il primo assist stagionale. Poi inizia la partita del Cagliari che pareggia con un altro ex viola, il Gallo Belotti che mette in rete da due passi il pareggio su assist di Palestra.
Nel secondo tempo c'è il secondo canto dell'attaccante arrivato in estate dal Benfica, abile a non sbagliare su calcio di rigore a metà secondo tempo. Doppietta di Belotti e tre punti che vanno in Sardegna, con il Cagliari che sale così a 7 punti in classifica. Il Lecce resta all'ultimo posto con un solo punto conquistato in quattro partite di Serie A.
