Serie A, tre match in programma oggi: alle 18 la Juve. In serata Udinese-Milan
Dopo il successo in trasferta ieri sera del Cagliari sul campo del Lecce per 2-1, oggi alle 15.00 continua la quarta giornata di Serie A con la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Genoa. Reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Milan la formazione di Italiano proverà a bissare il successo casalingo contro il Como prima della sosta, dall'altra parte i liguri vanno a caccia della prima vittoria. Alle 18:00 sarà invece il momento della Juventus, capolista insieme al Napoli a punteggio pieno, che sarà ospite del Verona al Bentegodi. In serata poi spazio a Udinese-Milan, match delicato per i rossoneri visto l'ottimo momento di forma dei friulani che vengono da due successi consecutivi. Di seguito il programma di oggi in Serie A:
Serie A
15:00 - Bologna vs Genoa
18:00 - Verona vs Juventus
20:45 - Udinese vs Milan
