Cambio al centro, Nicolussi Caviglia è pronto a prendersi la regia
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su un possibile cambio a centrocampo nella formazione iniziale della Fiorentina. Non che ieri pomeriggio Pioli lo abbia anticipato in conferenza stampa però, come riporta la Rosea, la sensazione è che il momento di Hans Nicolussi Caviglia stia davvero per arrivare. I buoni 31 minuti dell'ex Venezia nella disfatta di una settimana fa contro il Napoli e le difficoltà incontrate da Fagioli in questo avvio di campionato nel ruolo di primo costruttore di gioco inducono a pensare che Pioli contro il Como possa scegliere il valdostano dal primo minuto al centro della mediana con due tra Sohm, Mandragora e lo stesso Fagioli ai suoi lati. Durante la sua presentazione il classe 2000 ha parlato della sua voglia di scalare velocemente i gradini verso l'alto ma ha anche fatto uscire quel lato intellettuale che lo diversifica dalla maggior parte dei calciatori.
Adesso però per il nuovo numero 14 gigliato è arrivato il momento di mostrare in campo quanto vale. Contro il Como potrebbe arrivare la sua occasione. In una gara decisiva per la Fiorentina che ancora è alla ricerca del primo successo in questa Serie A 2025-2026.
