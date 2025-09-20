Prove di formazione, ancora 3-5-2: davanti Piccoli-Kean
La Nazione oggi in edicola si concentra sulla probabile formazione della Fiorentina in campo domani pomeriggio contro il Como. Per quanto riguarda il modulo non dovrebbero esserci dubbi, Pioli ormai sembra aver deciso di continuare sulla rotta intrapresa e allora sarà ancora 3-5-2. Pronti però alcuni cambiamenti in termini di uomini. A partire dalla difesa, dove Comuzzo sembrerebbe aver bisogno di un turno di riposo. Stanno crescendo le quotazioni di Pablo Marì, giocatore di esperienza che si è sempre trovato a suo agio con questo sistema.
Con l'ex Monza al centro della retroguardia si sposterebbe a destra Pongracic. Confermatissimi ovviamente sugli esterni Dodo e Gosens, mentre in mezzo al campo si attende la prima da titolare in regia per Nicolussi Caviglia. Accanto a lui Sohm, Mandragora e Fagioli (difficilmente Pioli inserirà Fazzini come mezzala) si lotteranno una maglia dal primo minuto. Davanti a fare coppia con Kean, tornato in gruppo ieri dopo la leggera influenza che lo aveva colpito nei giorni scorsi, dovrebbe esserci Piccoli, al momento in vantaggio su Dzeko, Fazzini e Gudmundsson per affiancare l'ex Juventus.
