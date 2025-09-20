Conference League, Sigma Olomouc in campo alle 15:00 contro il Teplice

Conference League, Sigma Olomouc in campo alle 15:00 contro il TepliceFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:30News
di Redazione FV

Domani pomeriggio la Fiorentina affronterà il Como per la quarta giornata di Serie A. Poi i viola sfideranno il Pisa all'Arena Garibaldi e il 2 ottobre inizierà la fase a girone unico di Conference League con il match contro il Sigma Olomouc. I cechi giocheranno una sfida in più dei viola prima dell'impegno europeo del Franchi.

Questo pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15, sfideranno il Teplice per la nona giornata di campionato, mentre settimana prossima giocheranno mercoledì in coppa contro il Nove Sady e sabato pomeriggio di nuovo in campionato contro il Bohemians. In questo momento, dopo 8 giornate, i biancazzurri sono sesti in campionato con 13 punti. Davanti a tutti c'è lo Slavia Praga 7 lunghezze più avanti.