Borrelli: "Modello da seguire come centravanti? Mi è sempre piaciuto Dzeko"
Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 del Cagliari arrivato in estate dopo l'avventura a Brescia, ha parlato ai microfoni di SportMediaset spiegando quello che Fabio Pisacane gli chiede di fare in campo: "Il mister mi chiede di dare tutto quello che ho sempre e di migliorare ogni giorno in allenamento".

Idolo nel mio ruolo?: "Mi è sempre piaciuto Dzeko, poi crescendo e guardando le varie partite ho sempre cercato di trovare gli attaccanti con le mie caratteristiche per cercare di rubare qualcosa".