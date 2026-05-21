FirenzeViola Primavera, in semifinale sarà Fiorentina-Bologna: i rossoblù hanno ribaltato la Roma 2-1

vedi letture

Sarà il Bologna Primavera a sfidare la Fiorentina nella semifinale playoff in programma domenica 24 al Viola Park: i rossoblù - che avevano solo un risultato a disposizione - hanno infatti battuto per 2-1 in rimonta la Roma al Tre Fontane grazie alle reti di Castaldo e Lomonaco che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio giallorosso con Marchetti. La semifinale scudetto dunque sarà un derby dell'Appennino in versione Under-20, con la squadra di Galloppa che proverà a raggiungere per il secondo anno di fila la finale tricolore (servirà vincere entro i 90', altrimenti in caso di parità andranno subito in scena i calci di rigore).

Domani intanto è in programma la seconda sfida preliminare, quella che vedrà affrontarsi il Cesena e l'Inter alle ore 18: chi passerà, affronterà in semifinale il Parma lunedì 25 alle 20:30 al Viola Park. La finale scudetto, lo ricordiamo, è prevista sempre a Bagno a Ripoli il 28 maggio alle 20:30.