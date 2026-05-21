Calciomercato Il Como prepara l’offerta per Comuzzo? Stavolta la Fiorentina ci pensa

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La stagione di Pietro Comuzzo non ha rispecchiato le attese legate a una partenza col botto della scorsa annata. Il difensore classe 2005 si era meritato i paragoni più scomodi, su tutti quello con Pietro Vierchowod, salvo sconfessarsi perdendo in parte quella continuità che lo aveva contraddistinto. Ciò nonostante sono arrivate le lusinghe estive dell’Al-Hilal (40 milioni) e dell’Atalanta (25 milioni), la prima rifiutata dal giocatore, la seconda dalla Fiorentina.

La stima del Como: pronta un'offerta?

Allo stesso modo è pronto a farsi avanti il Como, alla ricerca di giovani calciatori italiani di talento. Uno di quali è proprio Comuzzo, che ha un contratto in scadenza nel 2029 con opzione per il 2030 a favore dei viola. Che tuttavia non lo reputano incedibile, tanto più in presenza di offerte interessanti e propedeutiche al risanamento delle casse. Quindi se i comaschi si presentassero con una proposta da 20 milioni la Fiorentina ci penserebbe eccome.

Comuzzo non soddisfa: il club riflette.

Quest’anno il difensore ha totalizzato 26 presenze in campionato, 13 in Conference League e 1 in Coppa Italia. Ha segnato anche un gol. Il problema sta nella qualità delle sue prestazioni che troppo spesso ha lasciato a desiderare. Motivo per cui la dirigenza viola rifletterà attentamente sulla sua posizione, coscia di andare incontro a una sessione di mercato in cui, Arabia permettendo, le eventuali offerte saranno più basse di quelle arrivate nei mesi scorsi.