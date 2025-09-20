Primavera, alle 11:00 la sfida contro il Lecce: le formazioni ufficiali
Reduce dalla sconfitta per 3-1 a Roma contro i giallorossi, oggi alle 11:00 la Fiorentina primavera torna in campo al Viola Park per affrontare il Lecce in un match valido per la quinta giornata di campionato. La formazione di Galloppa proverà a ripartire dopo il ko di Roma per tornare, almeno per qualche ora, in vetta alla classifica. In caso di successo infatti i gigliati raggiungerebbero il Genoa capolista a quota 10 punti. A sfidare i viola ci sarà il Lecce che, dopo tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate, domenica scorsa ha battuto 2-1 in casa il Monza. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Kouadio, Balbo; Bonanno, Montenegro; Mazzeo, Jallow, Angiolini; Braschi. A disposizione: Fei, Masoni, Sadotti, Turnone, Bertolini, Deli, Maiorana, Conti, Evangelista, Sturli, Atzeni. Allenatore: Daniele Galloppa
LECCE: Penev, Dalla Costa, Pehlivanov, Pacia, laerke, Milojevic, Onyemachi, Di Pasquale, Sanchez, Gorter, Kozarac. A disposizione: Lupo, Nohr, Spinelli, Candido, Perrone, Persano, Basile, Marrocco, Longo, Palmieri, Esposito. Allenatore: Simone Schipa
