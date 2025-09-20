Kean pronto a sbloccarsi, contro il Como per segnare il primo gol stagionale

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra su Moise Kean. L'anno passato di questi tempi il centravanti classe 2000 aveva già segnato tre gol in cinque partite, due contro la Puskas Akademia e uno contro il Monza, in questa stagione invece in 4 gare giocate (ha saltato il ritorno con il Polyssia per squalifica) è ancora fermo a zero centri. L'ex Juventus però non può certo essere un problema, la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto con un ingaggio record e intorno a lui ha costruito la squadra di Pioli. La colpa semmai gli può essere attribuita per aver abituato male i tifosi viola con i 25 gol della passata stagione. La punta azzurra comunque è stata già in qualche modo decisiva per il passaggio del turno in Conference League con il gol del vantaggio contro il Polyssia non realizzato da lui ma da lui propiziato.

C'è da dire poi che rispetto all'anno scorso, quando giocava come unica punta, in questa stagione Kean sta condividendo l'attacco con due partner diversi che si stanno alternando al suo fianco: Piccoli e Dzeko. Servirà del tempo, sia a Kean che agli altri due, per capirsi e trovare la giusta sintonia nei movimenti. Più i giorni passano e gli allenamenti aumentano, più l'intesa dovrebbe essere maggiore. Oltre a questo via via dovrebbe migliorare anche la qualità del gioco della Fiorentina che fin qui ha creato poche occasioni da gol, rifornendo non certo in maniera continuativa i suoi attaccanti.