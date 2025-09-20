Mandragora-Nicolussi-Fazzini, ecco la possibile mediana scelta da Pioli

Mandragora-Nicolussi-Fazzini, ecco la possibile mediana scelta da PioliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:15Primo Piano
di Redazione FV

Allenamento di rifinitura questa mattina per la Fiorentina che domani alle 18:00 affronterà il Como in un match valido per la quarta giornata di campionato. In un Franchi atteso vicino al tutto esaurito i viola andranno alla ricerca del primo successo in questa nuova Serie A. Oggi Stefano Pioli scioglierà gli ultimi dubbi di una formazione che dovrebbe prevedere ancora Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea.

Continuità, nonostante gli errori individuali, ai tre centrali visti contro il Napoli e continuità anche sulle fasce con Gosens e Dodo che agiranno rispettivamente a sinistra e a destra. Possibili cambiamenti invece in mediana con Nicolussi Caviglia che, come riportato dal Corriere dello Sport, è pronto al debutto da titolare in cabina di regia con Mandragora  e Fazzini ai suoi lati. In attacco Kean, che sarà regolarmente in campo, con uno tra Piccoli, Gudmundsson e Dzeko. Se la caviglia darà risposte convincenti nel provino di oggi con l'ex Juventus ci sarà l'islandese.