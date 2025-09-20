La Fiorentina ricomincia dal Como, l'obiettivo è il primo successo in campionato

Pioli l'ha detto ieri in conferenza stampa: "Voglio una Fiorentina vincente". E come dargli torto dopo tre giornate di campionato con due pareggi e una sconfitta. La Fiorentina deve reagire al brutto ko di sabato scorso contro il Napoli e ottenere i primi tre punti in questa nuova Serie A. A frapporsi tra i viola e il primo successo in campionato al Franchi ci sarà il Como. La formazione allenata da Fabregas, come riportato dal Corriere Fiorentino, è un avversario tutt'altro che semplice per i gigliati. I lariani sono abili nel palleggio, ai vertici delle classifiche riguardanti la precisione dei passaggi sulla corta e sulla media distanza, e alternano un pressing feroce sul giropalla avversario a ripartenze fulminee.

A livello difensivo invece è la quarta miglior squadra della Serie A per numero di tiri concessi agli avversari. Per i viola sarà necessario aumentare la qualità nel palleggio, soprattutto nella metà campo avversaria. Servirà qualcosa di più da parte Fagioli, per stessa ammissione di Pioli in difficoltà in questo avvio di campionato, e sarà sicuramente utile il ritorno di Gudmundsson dopo l'infortunio alla caviglia. L'ex Genoa, ha ribadito ieri in conferenza stampa il tecnico parmense, non è al 100% ma sarà a disposizione.