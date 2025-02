Primavera, al Viola Park arriva il Sassuolo: le formazioni ufficiali del match

Scontro d'alta classifica questo pomeriggio, ore 13:00, al Viola Park per la Primavera di Daniele Galloppa. La Fiorentina affronterà infatti il Sassuolo dell'ex Emiliano Bigica, quarto in graduatoria, per la 27° giornata di campionato. Reduci da otto successi consecutivi in Primavera 1, Rubino e compagni contro i neroverdi cercheranno di dare continuità a questo periodo magico per mantenere la vetta della classifica. Al momento i gigliati sono primi a quota 56 con un punto di vantaggio sulla Roma, impegnata in casa contro la Juventus.Galloppa non potrà contare su Harder e Caprini, convocati da Palladino (QUI la lista completa) con la prima squadra per la trasferta di Verona. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Vannucchi; Trapani, Kouadio, Baroncelli, Scuderi; Keita, Ievoli, Gudelevicius; Rubino, Tarantino, Bertolini. A disposizione: Leonardelli, Turnone, Sadotti, Lamouliatte, Romani, Puzzoli, Deli, Braschi, Balbo, Mazzeo, Angiolini. Allenatore: Daniele Galloppa

SASSUOLO: Scacchetti, Benvenuti G., Di Bitonto, Seminari, Leone, Daldum, Bruno, Tomsa, Minta, Barani, Frangella. A disposizione: Mantini, Vigano, Benvenuti L., Knezovic, Moriano, Sandro, Weiss, Sibilano, Appiah, Cardascio, Vedovati. Allenatore: Emiliano Bigica