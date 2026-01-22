Pressing per Coppola, CorSport: "L'ostacolo è la formula"

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, c’è da credere che il prossimo colpo di mercato sarà in difesa. Continua la ricerca del difensore, senza fretta e con equilibrio. Da tenere d'occhio la situazione di Diego Coppola, in uscita dal Brighon e in trattativa col Milan. La Fiorentina è tornata a pensarci negli ultimi giorni dopo un primo sondaggio di inizio dicembre. L'ostacolo è la formula: gli inglesi prediligono il prestito secco. Restano d’attualità anche Diogo Leite dell’Union Berlino e Rodrigo Becato del Fenerbahce.